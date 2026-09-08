ECB’den faiz artışı bekleniyor: Piyasaların gözü karar sonrasındaki mesajlarda

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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çıkarması para piyasalarınca tam olarak fiyatlanıyor. Ancak yatırımcıların asıl odağı bu artışın ötesinde.

State Street Investment Management'ın EMEA Sabit Getirili Menkul Kıymetler Dağıtım Birimi Başkanı Konrad Kleinfeld'e göre toplantının gerçek önemi, faiz kararının kendisinden çok gelecekteki para politikası yönüne ilişkin sinyallerde yatıyor.

Kleinfeld, son enflasyon verilerinin bu konuda net bir sinyal vermediğini belirtiyor. Ana enflasyon, esas olarak yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 3,3'e yükselirken çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonu şimdiye kadar nispeten ölçülü seyrediyor; geniş tabanlı ikinci tur etkileri de sınırlı kalıyor. Kleinfeld'e göre bu durum, ECB açısından iletişim ihtiyacını artırıyor.

PIMCO eylül sonrasında uzun bir duraklama bekliyor

PIMCO Portföy Yöneticisi Konstantin Veit, perşembe günü beklenen 25 baz puanlık artışın ötesinde ek bir faiz artışının, mevduat faizini ECB'nin nötr faiz tahminlerinin üst sınırının üzerine çıkaracağını belirtiyor. Veit, PIMCO'nun eylül sonrasında uzun bir duraklama beklediğini, ancak enflasyon beklentilerine yönelik ortaya çıkabilecek risklerin ECB'yi faiz artışlarına devam etmeye zorlayabileceğini söylüyor.

Veit'e göre ECB, faiz artışı sürecini yüzde 2,50 seviyesinde tamamlayabilirse değerli konvansiyonel politika alanını korumayı hedefleyecek ve gelecek yıl bu artışları geri alması olası görünmüyor.

Ek bir faiz artışının gerçekleşmesi için ya yeni bir enerji şoku, ücretlerde ikinci tur etkilerine dair kanıt ya da enflasyon beklentilerinde çapa kayması gerekiyor. PIMCO şu anda verilerde bunlardan hiçbirini görmüyor.

Tahvil piyasasında enflasyon riski fiyatlandı

Mediolanum International Funds Limited'den Sabit Getirili Menkul Kıymetler Portföy Yöneticisi Niall Scanlon, euro bölgesi devlet tahvili eğrilerinin kısa vadeli ucunun yenilenen enflasyon riski nedeniyle önemli ölçüde yeniden fiyatlandığını belirtiyor. Scanlon, diğer devlet tahvili piyasalarından da bir yayılma etkisi yaşandığını ekliyor.

Scanlon'a göre ECB bu toplantıda piyasa fiyatlamasını onaylarsa getirilerin daha da yükselme potansiyeli bulunuyor. Ancak daha dengeli bir ton ve enflasyonun esas olarak enerji kaynaklı olduğunun, ikinci tur etkilerinin sınırlı kaldığının kabul edilmesi euro bölgesi tahvillerine bir miktar rahatlama sağlayabilir.