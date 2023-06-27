ECB’den faiz artışlarına devam mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sıkı işgücü piyasaları ve Avro Bölgesi ücretlerindeki büyük artışın bir sonucu olarak fiyatların hedefinin üzerinde kalmasını önlemek için Avrupa Merkez Bankası'na "ısrarlı" faiz artışları çağrısında bulundu.

Faizler %3,5’e çıkarıldı ama...

ECB Başkanı Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen yıllık konferansta yaptığı konuşmada, Avro bölgesinin pandeminin sona ermesinden bu yana üst üste gelen enflasyonist şoklardan etkilendiğini söyledi. Lagarde, Gösterge faiz oranını geçen yıl yüzde eksi 0.5'ten bu ay yüzde 3.5'e yükselterek ECB'nin yüksek enflasyonla mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini ancak henüz zafer ilan edemeyeceğinin altını çizdi.

Lagarde, enerji ve diğer emtia piyasalarındaki arz şoklarının maliyetinin şirketler tarafından tüketicilere yansıtıldığı enflasyonun ilk aşamasının azalmakta olduğunu söyledi. Ancak son olarak artan işgücü maliyetlerinden kaynaklanan ikinci aşama ortaya çıktı. Euro bölgesi ücretlerinin 2025 yılına kadar yüzde 14 artacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, "Birkaç yıl boyunca nominal ücretlerde artışla karşı karşıya kalacağız. Birim işgücü maliyeti baskıları düşük verimlilik artışıyla daha da şiddetlenecek" diye konuştu.

“Temmuzda çeyrek puanlık artış olası”

Lagarde, bu faktörlerin fiyatları nasıl etkileyeceği konusundaki belirsizlik, ECB'nin borçlanma maliyetlerinin ne zaman zirve yapacağını bilmesini engelleyecek olsa da, temmuz ayında çeyrek puanlık bir artışın muhtemel olduğunu söyledi. Lagarde, "Bu koşullar altında, merkez bankasının yakın gelecekte faiz oranlarının zirveye ulaştığını tam bir güvenle ifade etmesi olası değildir" dedi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik nisan ayında yüzde 6.5 ile rekor düşük seviyeye geriledi.

Cuma günü yeni fiyat verileri açıklandığında Euro Bölgesi yıllık enflasyonunun haziranda yüzde 5.6'ya düşmesi bekleniyor . Hala ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde ancak enerji ve gıda fiyatlarının yavaşlamaya devam etmesi nedeniyle ekim ayındaki yüzde 10.6'lık zirveden düştü.

Ancak ECB, temel fiyat baskıları net bir şekilde düşene kadar faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söyledi: enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyonun geçen ay yüzde 5,3'ten bu ay yüzde 5,5'e yükselmesi bekleniyor.

ECB, artan işgücü maliyetleri nedeniyle şirketlerin kar marjlarının düşmesini bekliyor. Ancak Lagarde, bu marj kayıplarının dörtte birinin önlenmesi halinde 2025 yılında enflasyonun yüzde 3'te kalacağını tahmin ediyor.