ECB'den faiz mesajı: Karar için tek kriter enerji değil

Orta Doğu'daki tansiyonun enerji maliyetlerini yukarı çekmesi, Avrupa'da yeniden faiz artışı tartışmalarını başlattı. Konuya ilişkin konuşan ECB Başkan Yardımcısı Boris Vujcic, piyasada fiyatlanan yeni faiz adımlarının arkasında büyük ölçüde enerji cephesindeki hareketliliğin olduğunu belirtti. Buna karşın Vujcic, para politikasının sadece enerji kalemine bakılarak şekillendirilemeyeceğini vurguladı. ECB'nin enflasyon görünümü, büyüme ve hanehalkı tüketimi gibi geniş bir çerçeveyi masada tutacağını ifade etti.

Vujcic, yüksek seyreden enerji maliyetlerinin iki yönlü risk taşıdığını söyledi. Bir tarafta enflasyonun yukarı itilmesi, diğer tarafta ise gelirler ve tüketim üzerindeki baskının artması söz konusu. Sonbahar boyunca yüksek kalacak bir enflasyonun büyümeyi zayıflatabileceğini dile getiren Vujcic, olası soğuk bir kışın da ısınma maliyetlerini artırabileceğine işaret etti. Öte yandan Euro Bölgesi'nin son 4 yılda doğal gaza olan bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını da ekledi.

Faiz %2,50'de, piyasada ekim ayı öne çıkıyor

ECB haziran ve eylül aylarındaki iki hamleyle politika faizini %2 seviyesinden %2,50'ye yükseltmişti. Vujcic, şimdilik bu hızın korunabileceğini ancak bundan sonraki adımların tamamen veriye bağlı olacağını söyledi. Para piyasalarındaki fiyatlama ise 2027 sonuna kadar 3 ila 4 artışa daha işaret ediyor. Bu projeksiyonda mevduat faizinin %3,25 - %3,50 bandına çıkması bekleniyor. Piyasalarda bir sonraki artış için ekim ayı öne çıkıyor.

Vujcic, likidite yönetimi için zorunlu karşılıkların artırılması seçeneğinin masada olduğunu ve bu adımın piyasadaki fazla parayı çekmek adına daha yalın ve maliyeti düşük bir araç olarak kullanılabileceğini söyledi. Tahvil tarafına da değinen Vujcic, küresel uzun vadeli tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıkmasına rağmen mevcut tablonun finansal istikrar için doğrudan bir risk oluşturmadığını ifade etti. Piyasalardaki hareketin büyük ölçüde mali görünüm ve arz beklentileriyle şekillendiğini belirten Vujcic, bu süreçte hükümetlerin bütçe disiplinini korumasının ve borç sürdürülebilirliğine odaklanmasının kritik olduğunu vurguladı.