ECB’den ihtiyatlı duruş: Schnabel enerji şoku karşısında ‘veri odaklı’ yaklaşımı vurguladı

Schnabel’in analizindeki en kritik parametre, enerji maliyetlerindeki artışın ikinci tur etkileri üzerinden kalıcı bir enflasyon sarmalına dönüşme potansiyeliydi. Yatırımcıların orta vadeli enflasyon beklentilerindeki yükselişi kabul eden Schnabel, asıl belirleyici faktörün bu maliyet artışlarının ücret-fiyat spirali ve genel hizmetler sektörü fiyatlama davranışlarına yansıması olacağını ifade etti. ECB üyesine göre, bankanın bu verileri konsolide etmek için yeterli bir zaman penceresi bulunuyor; dolayısıyla hedeften kaynaklanan geçici sapmaların politika faizi üzerindeki etkisinin sınırlı tutulması, ekonomik aktivitenin korunması açısından elzem görülüyor.

Para politikasında operasyonel çeviklik ve veri bağımlılığı

Para piyasaları halihazırda ECB’den bu yıl için toplamda 75 baz puanlık bir sıkılaşma beklemeye devam etse de, Schnabel’in açıklamaları veri bağımlı bir yol haritasının altını çizdi. Geçmişteki yüksek enflasyon döngülerinden elde edilen ampirik derslerin altını çizen kıdemli ekonomist, mevcut krizin derinliği ve süresi makroekonomik verilerle netleşene kadar proaktif ama temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini savundu.

Piyasa projeksiyonları ve gelecek dönem riskleri

Bu stratejik geri çekilme, özellikle enerji ithalatçısı konumundaki Euro Bölgesi için kritik bir önem taşıyor. Orta Doğu’daki diplomatik süreçlerin ve arz yönlü kısıtların netleşmesine kadar Avrupa kanadında majör bir parasal sıkılaşma hamlesinin gelmeyeceği beklentisi güç kazandı. ECB, bir yandan fiyat istikrarı temel sorumluluğunu yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan potansiyel bir resesyon riskini minimize etmek adına likidite koşullarını hassas bir dengede tutmayı hedefliyor.