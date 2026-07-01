ECB’den jeopolitik uyarı: Orta Doğu'daki çatışmalar enflasyonu artırırken büyümeyi yavaşlatıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Olli Rehn, uluslararası ticaret ve emtia koridorlarındaki savaş atmosferinin ekonomik bilançosunu gözler önüne serdi. Tedarik şoklarının sanayi üretim maliyetlerini artırarak çekirdek enflasyon göstergelerini yukarı taşıdığını ifade eden Rehn, aynı sürecin üretim çarklarında hissedilir bir ivme kaybına yol açtığını bildirdi. Geleceğe yönelik büyüme projeksiyonları üzerinde baskı oluşturan bu asimetrik riskler, merkez bankasının yakın vadeli faiz patikasında atacağı adımları ve stratejik beklentilerini doğrudan etkiliyor.

Jeopolitik krizlerin makroekonomik dengeler üzerindeki tahribatı

Kıta genelinde finansal istikrarı korumaya yönelik uygulanan para politikası adımlarında, küresel siyasi gerilimlerin ve arz şoklarının ekonomik veriler üzerindeki baskısı en kritik gündem maddesi olmayı sürdürüyor. ECB Yönetim Konseyi üyesi Rehn, Orta Doğu coğrafyasında derinleşen askeri gerilimin küresel emtia pazarlarında yol açtığı volatilitenin doğrudan çift yönlü bir ekonomik risk doğurduğunu ilan etti. İthal ham madde, petrol ve nakliye maliyetlerindeki ani yükselişlerin üretim bütçelerini sınırladığını bildiren Rehn, bu kırılmanın tüketici fiyat endekslerini fırlatırken reel ekonomik büyümeyi ise aynı kararlılıkla aşağı çektiğini belirtti.

Projeksiyonlardaki daralma ve faiz patikasında veri hassasiyeti

Finansal otoriteler tarafından yakından izlenen resmi tahmin raporları, yaşanan bu tarımsal ve endüstriyel maliyet tırmanışlarının ardından yapısal olarak karamsar bir tabloya işaret ediyor. Rehn, Euro Bölgesi genelinde ekonomik büyüme beklentilerinin kırılgan bir seviyeye gerilemesi ve çekirdek enflasyon verilerinin katı duruşunu koruması karşısında, para politikasında aceleci adımlardan kaçınılması gerektiğini hatırlattı. Yakın vadeli kurumsal toplantılar öncesinde, küresel enerji kanallarındaki bu tıkanma sebebiyle faiz indirim döngüsünde esnek olunması ve sıkı duruşun korunması yönündeki rasyonel beklentiler tahvil piyasalarında da karşılık buluyor.

İkinci tur etkiler ve uzun vadeli para politikası kredibilitesi

Veriler, finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşın uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala yönetilebilir seviyede kaldığına işaret ediyor. Çalışan nüfusun talep ettiği ücret artışlarının işletme operasyonel harcamalarına eklenerek kendi kendini besleyen kronik bir sarmal yaratmamasının önemine dikkat çeken Rehn, bu durumun para politikasının rüştünü koruması açısından kritik olduğunu aktardı. Küresel tedarik hatlarındaki jeopolitik risklerin varlığını sürdüreceği bu dönemde, dinamik verilere göre hareket eden metodolojik yönetim modelinin, asimetrik ekonomik şoklara karşı en güçlü kurumsal barikat olduğu tescilleniyor.