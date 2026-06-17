ECB’den korkutan yapay zeka uyarısı: Finansal sistemde yeni bir kriz tetiklenebilir

Uluslararası finans çevrelerinde yüksek borç yükleri ve sıkı para politikaları tartışılmaya devam ederken, manşete taşınan bu dijital risk uyarısı tüm dikkatleri merkez bankalarının yeni koruma kalkanlarına çevirdi. Algoritmik ticaretin ve derin öğrenme modellerinin bankacılık sistemine bu denli hızlı nüfuz etmesi, piyasa dinamiklerinde daha önce benzeri görülmemiş hassasiyetler yaratıyor.

Algoritmik sürü psikolojisi ve likidite tuzakları

Yapay zeka modellerinin finansal piyasalardaki en büyük risklerinden biri, karmaşık veri setlerini saniyeler içinde analiz ederek resmi olarak eş zamanlı ve benzer kararlar alabilme yeteneğidir. Lagarde, birçok finans kuruluşunun aynı yapay zeka altyapılarını ve benzer veri kaynaklarını kullanmasının piyasalarda 'sürü psikolojisi' yaratabileceğine dikkat çekiyor. Olası bir ekonomik şok anında, yapay zeka algoritmalarının hep birlikte aynı yönde satış pozisyonu alması, piyasalarda likiditenin aniden kurumasına ve finansal varlık fiyatlarında durdurulamaz bir çöküş zincirinin tetiklenmesine yol açabilir.

Siber güvenlik açıkları ve sistemsel tehditler

Finans sektörünün dijital ağlara ve yapay zeka altyapılarına olan bağımlılığının artması, siber suçlular için de yeni ve çok daha geniş bir etki alanı oluşturuyor. Gelişmiş siber saldırıların, bankacılık veri tabanlarını ve yapay zeka karar mekanizmalarını manipüle etmesi durumunda, sistemsel güven bir anda sıfırlanabilir. Lagarde, veri güvenliğinin ve algoritmik şeffaflığın sağlanamadığı bir finansal ekosistemde, tek bir merkezi veri merkezine yapılacak başarılı bir saldırının bile küresel bankacılık çarklarını tamamen durdurabilecek bir domino etkisi yaratabileceğini savunuyor.

Denetim yetersizliği ve küresel düzenleme ihtiyacı

Teknolojinin gelişim hızının, mevcut yasal mevzuatların ve denetim mekanizmalarının çok ilerisinde seyretmesi, merkez bankalarını en çok endişelendiren konuların başında geliyor. Lagarde, geleneksel finans denetim araçlarının, yapay zekanın kendi kendine öğrenen ve karar değiştiren doğasını takip etmekte yetersiz kaldığını açıkça kabul ediyor. Finansal sistemin aktörlerinin risk iştahını frenlemek ve yapay zekanın getirdiği asimetrik riskleri dizginlemek adına, uluslararası düzeyde bağlayıcı kuralların ve proaktif denetim standartlarının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekiyor.