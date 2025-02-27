ECB'den mesaj: Enflasyon düşüyor, gevşeme adımları ihtiyatlı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde yaptığı toplantının tutanakları bugün açıklandı.

Tutanaklar, Yönetim Konsiye üyelerinin enflasyonla mücadele sürecinin yolunda ilerlemeye devam ettiğine işaret ettiklerini, bununla birlikte enflasyon konusunda hala bazı endişeler bulunduğunu ve bu durumun daha fazla politika gevşemesi sinyali verme konusunda temkinli olunmasını gerektirdiğini belirttiklerini ortaya koydu.

Tutanaklarda, “Üyeler dezenflasyonist sürecin yolunda gittiği konusunda hemfikir oldular. Aralık ayından bu yana risk dengesinin yukarı yönlü değiştiğini gösteren bazı kanıtlar var” ifadeleri de yer aldı.

“Enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerlemeye devam ediyor”

Tutanaklar şu ifadeler yer aldı:

"Özetle, enflasyonla mücadele süreci yolunda ilerlemeye devam etmiştir. Enflasyon, personel tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu bir şekilde gelişmeye devam etmiş ve 2025 yılı içerisinde %2'lik orta vadeli hedefe geri dönmeye hazırlanmıştır. Enflasyonun ana eğilimine ilişkin ölçümlerin çoğu, enflasyonun sürekli olarak hedef etrafında yerleşeceğine işaret etmektedir. Yurt içi enflasyon yüksek seyretmeye devam etmiştir, çünkü bazı sektörlerde ücretler ve fiyatlar geçmişteki enflasyon artışına önemli bir gecikmeyle uyum sağlamaya devam etmektedir. Bununla birlikte, ücret artışının ılımlı olması beklenmekte ve düşük kâr marjları, yüksek ücret maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini kısmen tamponlamaktadır. ECB'nin son faiz indirimleri, firmalar ve hane halkları için yeni borçlanmayı kademeli olarak daha az pahalı hale getirmiştir. Aynı zamanda, para politikasının kısıtlayıcı olmaya devam etmesi ve geçmişteki faiz oranı artışlarının kredi stokuna yansımaya devam etmesi ve vadesi gelen bazı kredilerin daha yüksek oranlardan yenilenmesi nedeniyle finansman koşulları sıkı olmaya devam etmiştir. Ekonomi hâlâ ters rüzgârlarla karşı karşıyadır, ancak artan reel gelirler ve kısıtlayıcı para politikasının giderek azalan etkileri, zaman içinde talepte bir toparlanmayı destekleyecektir.

“Parasal gevşeme daha hızlı ilerleyebilir”

Bu toplantıda alınan para politikası kararına ilişkin olarak, ECB'nin üç temel faiz oranının 25 baz puan düşürülmesi önerilmiştir. Özellikle, ECB'nin para politikası duruşunu yönlendirdiği oran olan mevduat kolaylığı oranının düşürülmesi, enflasyon görünümü, enflasyonun temel dinamikleri ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirme ile gerekçelendirilmiştir. Bunun alternatifi- mevduat kolaylığı oranının mevcut %3.00 seviyesinde tutulması- talebi aşırı derecede azaltacak ve dolayısıyla enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefte sürdürülebilir bir şekilde istikrar kazanmasını en iyi şekilde sağlayan oran patikaları setiyle tutarsız olacaktır.

Geleceğe bakıldığında, duruşu toplantı bazında uygun şekilde ayarlayabilmek ve belirli bir oran patikasına önceden taahhütte bulunmamak için çevikliği korumak ihtiyatlıydı. Özellikle, enflasyon görünümünde ve/veya ekonomik ivmede yukarı yönlü şoklar olması durumunda parasal genişleme daha yavaş ilerleyebilir. Aynı şekilde, enflasyon görünümünde ve/veya ekonomik ivmede aşağı yönlü şoklar olması durumunda, parasal gevşeme daha hızlı ilerleyebilir.

“Risk dengesi yukarı yönlü değişti”

Enflasyon görünümüne ilişkin riskler iki taraflı olarak değerlendirilmiştir. Yukarı yönlü riskler enerji ve gıda fiyatlarının görünümü, daha güçlü bir ABD doları ve hala yapışkan olan hizmet enflasyonundan kaynaklanırken, aşağı yönlü risk büyümenin beklenenden daha düşük olma olasılığıyla ilgilidir. ABD'nin olası gümrük tarifelerinin etkisi konusunda önemli bir belirsizlik söz konusudur, ancak Euro bölgesi enflasyonu üzerindeki tahmini etki küçük ve işareti belirsiz iken, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri açıkça olumsuzdur. Çin'in ihracat fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan olası aşağı yönlü baskılar da belirsizliği artırmıştır.

Aralık ayından bu yana risk dengesinin yukarı yönlü değiştiğini gösteren bazı kanıtlar mevcuttur; örneğin piyasa anketleri enflasyonun hedefi aşma riskinin hedefin altında kalma riskinden daha ağır bastığını göstermektedir. Ankete dayalı enflasyon beklentilerinin yanı sıra piyasa kaynaklı enflasyon telafilerinin bir kısmı hafif yukarı yönlü revize edilmiş olsa da üyeler uzun vadeli enflasyon beklentilerinin %2'de iyi bir şekilde sabitlenmiş olmasından dolayı rahatlamışlardır.

“Para politikası aktarımı işliyor”

Para politikasının aktarımına ilişkin olarak, son dönemdeki kredi dinamikleri para politikası aktarımının işlediğini göstermiştir. Hem geçmişteki sıkılaştırma hem de daha sonra kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması, borç verme oranları ve kredi akışları dahil olmak üzere finansman koşullarını beslemiştir. Tüm talep bileşenlerinin eşit derecede duyarlı olmadığı, özellikle işletme yatırımlarının yüksek belirsizlik ve yapısal zayıflıklar nedeniyle geri kaldığı vurgulanmıştır. Şirketler kredi başvurusunda bulunmama nedeni olarak yaygın bir şekilde kendi fonlarına sahip olmalarını göstermiştir ve bu fonların yatırıma dönüştürülmemesinin nedeni muhtemelen faiz oranlarının seviyesinden ziyade yüksek belirsizlik seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, düşük yatırım mutlaka kısıtlayıcı bir para politikasının işareti değildi. Aynı zamanda, geçmişteki sıkılaştırmanın ne kadarının hala devam etmekte olduğu da belirsizdi. Benzer şekilde, değişken faizli kredilerin bile genellikle gecikmeli olarak ayarlanması ve aynı durumun mevduatlar için de geçerli olması nedeniyle, son para politikası gevşemesinin tam etkisinin ekonomiye ulaşması zaman alacaktır.”