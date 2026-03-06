ECB’den sessiz alarm: Avrupa ekonomisi için temkinli duruş

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 4-5 Şubat’ta Frankfurt’ta gerçekleştirilen toplantının ardından yayımladığı tutanaklarda, küresel risklerin artmasına rağmen finansal piyasaların önceki kriz dönemlerine kıyasla daha sınırlı tepki verdiğini açıkladı. Konsey üyeleri, mevcut faiz seviyelerinin ani ekonomik dalgalanmalara karşı yeterli esneklik sunduğunu vurgularken, gerektiğinde tüm politika araçlarının kullanılabileceğini kaydetti.

Enerji ve ticaret baskısı

Tutanaklarda enerji fiyatlarındaki oynaklık ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı yaratabileceği öne çıkarıldı. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin ihracat beklentilerini doğrudan etkileyebileceği, bu nedenle ECB’nin kararlarında dış faktörlerin daha fazla dikkate alınacağı belirtildi.

Piyasalarda sınırlı dalgalanma

Finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde ise hisse senedi piyasalarında sınırlı oynaklık artışı yaşandığı, tahvil piyasasında ise neredeyse hiç dalgalanma görülmediği ifade edildi. Bu tablo, ECB’nin “bekle-gör” stratejisiyle piyasaların güvenini korumaya çalıştığını gösteriyor.

ECB’nin bu yaklaşımı kısa vadede istikrar sağlarken, uzun vadede enflasyon baskılarının kontrol altında tutulması için daha aktif adımların gündeme gelebileceği öngörülüyor. Avrupa ekonomisinin kırılganlıklarını azaltmayı hedefleyen bu stratejik duruş, aynı zamanda küresel risklere karşı bölgesel finansal istikrarın korunması açısından kritik bir önem taşıyor.