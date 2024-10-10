ECB’den temkinli duruş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 12 Eylül'deki politika toplantısının tutanakları, devam eden iç fiyat baskıları göz önüne alındığında Yönetim Konseyi'nin kademeli bir politika gevşemesini savunduğunu gösterdi.

ECB tutanaklarında, “Yüzde 2'ye giden temel yol, kritik bir şekilde daha düşük ücret artışına ve verimlilik artışının uzun yıllardır görülmeyen ve tarihsel ortalamaların üzerindeki oranlara doğru hızlanmasına bağlıydı. Bu nedenle enflasyonun hedefe zamanında ulaşıp ulaşmayacağının dikkatle izlenmesi gerekiyordu. ECB'nin hedefine ulaşmada gecikme riskinin, politika kısıtlamasını zamanından önce geri çekmekten kaçınmak için biraz ihtiyatlı olmayı gerektirdiği görüldü” ifadeleri yer aldı

Banka, enflasyonun %2'lik hedefine yaklaşması nedeniyle faiz oranlarını iki kez düşürdü ve zayıf büyüme, gevşeyen fiyat baskıları ve yavaşlayan ücret artışı göz önüne alındığında daha fazla gevşemenin sadece bir zamanlama sorunu olduğunu söyledi.

Banka bir sonraki toplantısını 17 Ekim'de yapacak ve aralık ayında da bir faiz indirimine gidilmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.