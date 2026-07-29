ECB'den ücret artışları tahmini: Maaş artışları kademeli olarak hızlanacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayımladığı son ücret göstergeleri, Euro Bölgesi'nde maaş artışlarının 2026'nın ikinci yarısından itibaren yeniden ivme kazanmasının beklendiğini ortaya koydu. ECB, ücretlerde öngörülen yükselişin önemli ölçüde 2024 yılında yapılan tek seferlik ödemelerin baz etkisinin sona ermesinden kaynaklandığını vurgularken, genel ücret baskılarının ise kontrol altında ve dengeli bir görünüm sergilediğini değerlendirdi.

ECB'den ücret artışı tahmini

ECB verilerine göre ücret artışlarının 2026’nın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde yıllık yüzde 2,6, 2027’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 2,7 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Buna karşın bu oranlar, 2024 yılında kaydedilen yüzde 5,2’lik ücret artışı zirvesinin belirgin şekilde altında kalmayı sürdürecek. ECB’nin ücret göstergesi, Euro Bölgesi’nde maaş artışlarının 2027’nin ilk çeyreğinde yıllık yüzde 2,7’ye yükseleceğini öngörüyor.

Eylül ayında faiz artışı masada

ECB, özellikle İran savaşı sonrasında yükselen enerji fiyatlarının ücret artışları üzerinden kalıcı enflasyona dönüşme riskini yakından takip ediyor. Banka, Haziran ayında faizleri 25 baz puan artırmasının ardından geçen hafta faiz oranlarını sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanmaması halinde Eylül ayında yeni bir faiz artışının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, son verilerin ücret artışlarında kademeli yavaşlama beklentisini desteklediğini ve şu aşamada ücret-fiyat sarmalına işaret eden ikinci tur etkilerin görülmediğini ifade etti.

2022'deki ücret baskısının tekrarlanma riski düşük

Oxford Economics ekonomistleri, 2022 yılında yaşanan güçlü ücret baskısının yeniden oluşma riskinin düşük olduğunu değerlendirdi. Analizde, bu yılki enerji şokunun daha sınırlı kalması, tüketici enflasyon beklentilerinin zayıf seyretmesi ve iş gücü piyasasının 2022’ye göre daha yumuşak görünüm sergilemesinin ücret baskılarını sınırladığı belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Christodoulos Patsalides de mevcut göstergelerin ücret taleplerinde belirgin bir hızlanmaya işaret etmediğini ifade ederken, bazı üyeler ise enflasyon risklerine karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.