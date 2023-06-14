ECB'den veri odaklı hareket etmesi bekleniyor

Enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" politikalarını sürdüren ECB'nin yarın açıklayacağı para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırabileceği beklentisi öne çıkarken, ECB'nin bu toplantıda açıklayacağı makroekonomik tahminlerin de varlık fiyatları ve piyasa beklentileri üzerinde etkili olması tahmin ediliyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede 25 baz puanlık bir artışın yarın yapılacak toplantı için kesinlik kazanmış gibi durduğunu belirtti.

Bununla birlikte, hayal kırıklığı yaratan büyüme, ekonomik görünümün daha karamsar hale gelmesi ve enflasyonun düşmesiyle birlikte faiz artışına yönelik argümanların zayıfladığını ifade eden Houte ancak ECB'nin bu durumu görmezden gelmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Houte, çekirdek enflasyonda önemli bir düşüş olmadığı sürece ECB'nin sıkı para politikasına devam edebileceğini dile getirdi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in "Faiz artırımları açısından çok fazla şey yapmak yerine çok az şey yapmanın daha büyük bir hata olacağına" dair açıklamalarını anımsatan Houte, yeni ekonomik tahminlerin de ilginç olabileceğini vurguladı.

Houte, ''Mart ayında yapılan tahminler son derece sağlıklı bir büyüme görünümüne işaret etmişti.'' dedi.

Ancak, son verilere dayanarak bu tahminin muhtemelen düşürülmesi gerekebileceğini kaydeden Houte, bu nedenle bankanın haziran ayında 25 baz puanlık ek faiz artışı yapacağı öngörüsünde bulundu.

Houte, bundan sonra ECB'nin muhtemelen bekle-gör politikasına geçebileceğini belirtti.

Toplantıda ilgi odağı yeni ekonomik tahminler olabilir

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, yeni tahminlerde orta vadeli enflasyon tahmininin yüzde 2'nin biraz üzerinde tutulmasının piyasaların faiz indirimlerini çok erken fiyatladığına işaret edebileceğini ifade etti.

Tersine enflasyon görünümünde hedef düşürülürse bunun uzun bir süre şahin açıklamaları zayıflatabileceğini aktaran Groot, ilgi odağının ECB'nin yeni ekonomik tahminleri olabileceğini dile getirdi.

Groot, haziran toplantısında herhangi bir politika değişikliği olamayacağını belirterek, 25 baz puanlık artırımın piyasalar tarafından fiyatlandığını söyledi.

ECB'nin faiz artırım döngüsünde beklenen son noktasına yaklaşırken, tartışmanın ihtiyaç duyulan artış miktarından ECB'nin politika faizlerini zirvede tutması için ihtiyaç duyduğu süreye doğru evrildiğini belirten Groot, yeni makroekonomik tahminlerin bankaya bu durum için yardımcı olabileceğini ifade etti.

Groot, bankanın enflasyon tahminini biraz düşürebileceğini dile getirerek, "Gelecek yılın başında olabileceği tahmin edilen faiz indirimlerinin şu anki fiyatlamasının enflasyonun hedefe döneceği zamanla uyumlu olmadığına işaret etmek için 2025 enflasyona ilişkin tahmin, enflasyon hedefinin biraz üzerinde olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun hedefe dönmesinin zaman alabileceğini söyleyen Groot, ECB'nin faiz indirimleri için 2024'ün ortalarına kadar beklemesi gerekebileceğini dile getirdi.

"ECB'nin tartışmalarının enflasyon görünümü etrafında gelişebilir"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding de ECB'nin tartışmalarının enflasyon görünümü etrafında gelişebileceğini belirtti.

Schmieding, "Güvercinler, gelecek yıl daha düşük enflasyonun, Fed faiz indirimlerinin ve daha güçlü bir avronun ECB'nin faiz indirimlerini desteklemesi gerektiğini savunabilir. Ancak meşhur şahinler, enflasyonun yıllık bazda yüzde 2 yerine yüzde 2,5 civarında yerleşebileceğini destekleyen veriler varsa, sıkı para politikasının kabaca askıya alınması gerektiğine muhtemelen karşı çıkacaktır." diye konuştu.

Schmieding, ECB'nin haziran toplantısında 25 baz puanlık artırıma hazır olduğunu söyledi.