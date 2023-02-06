ECB/Holzmann: Para politikası sıkılaşmaya devam etmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann'a yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası’nın, insanlar günlük yaşamlarında fiyat istikrarı sağlanana kadar enflasyonla aktif olarak mücadeleye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Holzmann , "Aşırı sıkılaşma riski, çok az şey yapma riskinin yanında gölgede kalıyor. Enflasyon hedefimize inandırıcı bir şekilde yaklaşana kadar para politikası dişlerini göstermeye devam etmeli" dedi.