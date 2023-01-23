ECB/Kazimir: Avrupa'da İki 50 puanlık faiz artışı daha gerek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, faiz oranlarının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Avrupa’daki genel makroekonomik görünüme değinen Kazimir, Avrupa'nın enflasyonundaki düşünün faiz artışlarında yavaşlamayı gerektirecek derecede olmadığını söyledi. Ayrıca Avrupa bölgesindeki mevcut görünümün 2 ay önceki tahminlerinden daha iyi olduğunu ancak hala gidecek yolları olduğunu ifade etti.

Kazimir 50 puanlık faiz artışına ihtiyaç olduğunu ve çekirdek enflasyondaki görünümün kendisi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca faizlerin Avrupa'da ne kadar yükseğe gitmesi gerektiği veya ne kadar süreyle orada kalması gerektiği konusunda belirsizlik olduğunu söyledi.

Avrupa’da enflasyon Ekim’den bu yana düşüş eğiliminde olsa da beklenen düşüş çekirdek enflasyonda henüz gerçekleşmedi.

Aralık ayında yüzde 10,1’den yüzde 9,2’ye gerileyen Avrupa enflasyonu, çekirdek bazda ise aynı ay yüzde 5’den yüzde 5,2’ye yükseldi.