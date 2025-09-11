ECB/Lagarde: Ekonomik büyümeye yönelik riskler daha dengeli hale geldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bırakma kararı alınmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Faiz oranlarını değiştirmeme kararının oy birliğiyle alındığını anlatan Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyon oranının istedikleri seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Lagarde, dezenflasyonist sürecin sona erdiğine işaret ederek, enflasyon görünümünün halen değişken küresel ticaret politikası ortamı nedeniyle belirsiz olduğunu anlattı.

"Ekonomik büyümeye yönelik riskler daha dengeli hale geldi." diyen Lagarde, "Son ticaret anlaşmaları belirsizliği azaltmış olsa da ticaret ilişkilerinde yeniden kötüleşme, ihracatı daha da zayıflatabilir ve yatırım ile tüketimi aşağı çekebilir." ifadelerini kullandı.

Lagarde, yılın geri kalanında daha yüksek tarifeler, daha güçlü avro ve artan küresel rekabetin Avro Bölgesi büyümesini yavaşlatmasını beklediğini, ancak söz konusu olumsuzlukların büyüme üzerindeki etkisinin gelecek yıl azalacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışma gibi jeopolitik gerilimlerin ciddi belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Lagarde, jeopolitik gerilimlerin azalması veya kalan ticaret anlaşmazlıklarının hızla giderilmesi halinde güvenin artacağını ve ekonomilerin daha da canlanacağını anlattı.

Hükümetin düştüğü Fransa'da yaşanan belirsizliğe ilişkin bir soru üzerine Lagarde, ülke özelinde yorum yapmayacağını ancak politika yapıcıların, belirsizlik döneminde belirsizliği olabildiğince azaltmak için gereken adımları atmaları gerektiğini söyledi.

Lagarde, AB üyesi ülkelerin uyması ve uygulaması gereken iç kurallar dizisi olduğunu anımsatarak, bütün hükümetlerin söz konusu mali çerçeve temelinde hareket etmeleri gerekeceğini anlattı.

Piyasalardaki gelişmeleri her zaman takip ettiklerine işaret eden Lagarde, mevcut durumda Avro Bölgesi devlet tahvillerinin düzenli ve iyi bir likiditeyle sorunsuz bir şekilde işlem gördüklerini vurguladı.

Öte yandan, ECB, bugün mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tutma kararı aldı.

Piyasa beklentileri de ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.