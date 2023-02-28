ECB/Lane: ECB, enflasyon mücadelesini kazanmaya yakın

ECB Başekonomisti Philip Lane, çekirdek fiyatlar da dahil olmak üzere Euro bölgesi enflasyon baskılarının hafiflemeye başladığını, ancak Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olana kadar faiz artırımlarını sona erdirmeyeceğini söyledi.

Lane, "Para politikasının etkisini göstermeye başladığına dair önemli kanıtlar var. Enerji, gıda ve mallar için, tüm bu kategorilerdeki enflasyon baskılarının biraz düşebileceğini söyleyen birçok ileriye dönük gösterge olduğunu görüyoruz." dedi.

Faiz artımlarının son bulması için ise Lane üç kriter açıkladı. Bankanın üç yıllık tahmin ufku boyunca daha düşük enflasyon tahminlerine ihtiyacı var ve temel reel enflasyonu düşürmede ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Son olarak, para politikasının çalıştığı sonucuna varması gerekiyor.

Faizlerin ekonomik büyümeyi kısıtlayan bir bölgede ne kadar süre kalabileceği sorusuna ise Lane, "Oldukça uzun bir dönem" dedi.