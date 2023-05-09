ECB/Lane: Enflasyon keskin bir şekilde yavaşlayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Euro bölgesi enflasyonunun bu yıl keskin bir şekilde yavaşlayacağını ancak temel mal ve hizmetler de dahil olmak üzere fiyat artış ivmesinin şimdilik yüksek kaldığını söyledi.

Lane, yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesi ve darboğazların hafiflemesi gibi faktörlerin enflasyondaki düşüşü hızlandırması gerektiğini belirtti. Geçen yıl fiyatların önemli bir itici gücü olan kurumsal kar marjlarının da düşmesi gerektiğini savunan Lane, bu yıl işletmelerin maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalabilecekleri için marjların oldukça düşmesini beklediğini söyledi.

Ancak, gıda ve çekirdek enflasyonda hala ivme olduğunu vurgulayan Lane, " Enflasyonda hala çok fazla ivme görüyoruz, gıda ve çekirdek enflasyonda hala ivme var" şeklinde konuştu.