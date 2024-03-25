ECB/Lane: Faiz indirimine kapı açıldı

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ücret artışlarının daha normal seviyelere doğru yavaşladığından giderek, daha fazla emin olduğunu ve potansiyel olarak faiz indirimlerine kapı açtığını söyledi.

Lane, "Birkaç yıl boyunca ücretlerde normal seviyenin üzerinde bir artış olması arzu edilir ve kaçınılmaz bir durum. Ancak emin olmamız gereken şey, bunun normale dönmesi. Bunun yolunda gittiğinden emin olduğumuzu söyleyebilirim" diye ekledi.

Lane, ECB'nin ücret artışının yavaşladığından ve enflasyonun öngörüldüğü gibi %2'lik hedefe doğru ilerlediğinden emin olduğunda, faiz indirimlerini tartışmaya başlayabileceğini vurguladı.