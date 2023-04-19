ECB/Lane: Faiz kararında, veriler etkili olacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB'nin bir sonraki toplantısında daha fazla faiz artışı yapmasını desteklediğini belirtti.

Ancak, artışın büyüklüğünün gelen verilere, özellikle de Euro bölgesi bankalarına ilişkin bazı anketlere bağlı olacağını söyledi.

ECB, Euro bölgesindeki yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla 4 Mayıs'ta art arda yedinci toplantısında faiz artırması bekleniyor ve politika yapıcılar 25 baz puanlık bir artış üzerinde birleştiği bildiriliyor.

Lane, bankacılık sektöründeki gerilimlerin azalması, arz darboğazlarının hafiflemesi ve gaz fiyatlarının düşmesinin ardından faiz artırımının "temel" olduğunu söyledi. Ancak artış miktarının, toplantıdan bir gün önce açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon oranı ön tahmini ve önceki Cuma günü yayımlanması planlanan yılın ilk çeyreği GSYİH verilerine bağlı olacağını ifade etti.