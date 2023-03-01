ECB/Nagel: Avrupa'da faizler Mart'tan sonra da artmalı

Bundesbank Başkanı ve ECB üyesi Joachim Nagel Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Mart ayından sonra da önemli faiz artırımlarına ihtiyaç duyabileceğini ve inatçı yüksek enflasyonla mücadele etmek için aşırı büyük tahvil portföyünün tasfiyesini hızlandırması gerektiğini söyledi.

Nagel, enerji fiyatlarındaki son düşüşlerin yakın vadede enflasyona yardımcı olabileceğini, ancak orta vadede etki etmediğini ve fiyatlardaki artış hızının ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde takılıp kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Nagel yaptığı konuşmada, "Mart ayı için açıklanan faiz adımı son olmayacak. Başka önemli faiz oranı adımları da gerekli olabilir” dedi.

Piyasalar şu anda yüzde 2,5'lik mevduat faizinin yılın sonuna doğru yaklaşık yüzde 4'te zirve yapmasını bekliyor ve bu da Mart'tan sonra 100 baz puanlık bir artış daha anlamına geliyor.

Nagel, faiz oranları zirveye ulaştığında, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'ye döneceğinden emin olana kadar yüksek kalması gerektiğini söyledi.

Nagel, "Bunun aynı zamanda temel enflasyona da yansıması gerekiyor. Durum bu olana kadar, faiz indirimleri olasılık ​​dışıdır." dedi.

Çarşamba günü 3,3 trilyon avroluk Varlık Alım Programını azaltmaya başlayan ECB'nin Temmuz ayından itibaren bilanço küçültmeye hız vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Alman ekonomisi yavaşlayacak"

Konuşmasında Almanya ekonomisine dair açıklamalarda da bulunan Almanya Merkez Bankası başkanı ve ECB üyesi Nagel, enflasyonun 2023 yılında Almanya için yüzde 6-7 arasında olmasını beklediğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde daralacağını ifade eden Nagel, 2. çeyrekte kademeli bir toparlanma olacağını, ancak bunun büyük bir iyileşemeyi ifade etmeyeceğini söyledi.

2024 ve 2025 yılına dair enflasyon tahminlerinide açıklayan Nagel, Almanya'da enflasyonun gelecek 2 yıl içinde yüzde 2'nin oldukça üzerinde olabileceğini ifade etti.