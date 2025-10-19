ECB/Nagel: Çin ile ticarette daha saldırgan hareket etmeliyiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, IMF/Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da yaptığı açıklamada, "Çin'in Avrupa'ya ihtiyacı, Avrupa'nın Çin'e ihtiyacından daha fazla. Güçlü bir ekonomiyiz. 450 milyon insanız. Bu yüzden Avrupa kartını daha saldırgan bir şekilde oynamalıyız" diye konuştu.

Avrupa'nın Çin ile bir ticaret savaşından kaçınması ve diyalogu sürdürmesi gerektiğini ancak aynı zamanda kendi pazarlarını koruması gerektiğini belirten Nagel, "Burada söylemek istediğim nokta şu: Avrupa kartları kendimize daha fazla güvenecek şekilde oynamalı çünkü Avrupalı için en önemli pazar Avrupa'nın kendisi" dedi.

Ekonomistler, ABD tarifelerinin Çin'i endüstriyel ve ara malları yerel şirketlerin rekabet edemeyeceği fiyatlarla sunulan diğer pazarlara yönlendirmesine yol açtığını söylüyor. Öte yandan büyük Avrupa şirketleri, Pekin'in üretiminde hakimiyet kurduğu nadir toprak elementleri gibi malzemeler üzerindeki kısıtlamalarından da etkileniyor.