ECB/Nagel: ECB faiz artırımlarını tamamlamadı

Avrupa'nın en büyük ekonomi olan Almanya'nın Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arıtırım döngüsünün henüz sonuna gelmediğini söyledi.

Financial Times'ın haberine göre Nagel yaptığı açıklamada, "Hala gidilecek yol var, ancak kısıtlayıcı bölgeye yaklaşıyoruz" dedi.

Nagel, ECB'nin faiz indirimi çağrılarına direnmek zorunda kalacağını, çünkü bunu yapmanın enflasyonun yeniden alevlenmesine neden olacağını bildirdi.

Ayrıca Nagel, "Fiyat baskılarının ekonomi genelinde güçlü ve geniş tabanlı olduğu konusunda kesinlikle bir yanılgı yok. Bu inatçı enflasyonu dizginleyeceksek daha da inatçı olmamız gerekecek” dedi.