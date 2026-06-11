ECB'nin bugünkü hamlesi fiyatlandı, piyasalar sonraki adımı bekliyor

Jefferies'in küresel ekonomisti Mohit Kumar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün gerçekleştirmesi beklenen 25 baz puanlık faiz artışının "bu iş döngüsünde ECB'nin uygulayacağı tek artış olacağını" öngördü.

Kumar, bir sonraki faiz artışı penceresinin yeni personel tahminlerinin açıklanacağı eylül ayı olacağını belirtti. "İyimser senaryoda savaş sona ermiş ve petrol fiyatları o zamana kadar 80 dolara yaklaşmış olacak, bu da bir sonraki artışa duyulan ihtiyacı azaltacaktır" diyen Kumar, savaşın sürdüğü ve petrolün 100 dolara yakın seyrettiği kötümser senaryoda ise Avrupa'nın resesyonun eşiğinde ya da içinde olacağını vurguladı. Kumar, Jefferies'in ECB'nin resesyon ortamında arka arkaya faiz artışlarına gitmeyeceğini değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Artışa “kesin” gözüyle bakılıyor

Metzler analistleri de 25 baz puanlık artışın neredeyse kesinleşmiş göründüğünü, asıl kritik sorunun ise ECB'nin gelecekteki politika yönüne ilişkin vereceği sinyal olduğunu ifade etti. Leon Ferdinand Bost ve Uwe Hohmann bir notta, "2026 ve 2027 enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edileceği, büyüme tahminlerinin ise aşağı çekileceği göz önüne alındığında projeksiyonların bu konuda net bir işaret vermesini beklemiyoruz" değerlendirmesini yaptı. Analistler, ECB'nin mevcut piyasa beklentileriyle çelişmeyeceğini öngördüklerini belirterek arka arkaya faiz artışlarının olası görünmediğini, enerji piyasasındaki gerginliğin belirgin biçimde azalmaması halinde yeni projeksiyonlarla birlikte eylül ayında bir artışın daha mümkün olduğunu ifade etti.

Baskılar genişleyebilir

eToro'nun küresel piyasa stratejisti Lale Aköner de ECB'nin güncellenmiş personel tahminlerinin daha fazla faiz artışına kapı açık bırakması beklediğini belirtti. Aköner, sıkılaştırma politikasının ardından bile enflasyonun hedefin üzerinde kalmasının olası göründüğünü ifade etti.

Piyasayla paralel biçimde gün içinde 25 baz puanlık bir artış öngören Akoner, yatırımcıların asıl odağının bundan sonraki adımlara kaydığına dikkat çekti. "Tüketicilerin enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini beklemeye başlaması, işçilerin daha yüksek ücret talep etmesi ve şirketlerin artan maliyetleri fiyatlara yansıtması halinde yüksek petrol ve doğalgaz fiyatları daha geniş fiyat baskısına zemin hazırlayabilir" diyen Aköner, bu durumun ECB'nin temel kaygısı olan kısa vadeli enerji şokunun uzun soluklu bir enflasyon sorununa dönüşme riskini öne çıkardığını vurguladı. Aköner, "Bu durum, Avrupa'da 'daha uzun süre daha yüksek' faiz riskini geri getiriyor" ifadelerini kullandı.