ECB'nin faiz indirimleri tartışma başlattı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekim ayında bir faiz indirimi daha yapması olası görünürken Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri düşüyor.

Safra Sarasin Sustainable Asset Management'ın baş ekonomisti Karsten Junius, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ekim ya da aralık ayında bir faiz indirimi olasılığını dışlamadığını söylerken, “Avrupa ekonomisinin kötü durumu, yatırım harcamalarındaki cansızlık ve kötüleşen işgücü piyasası göz önüne alındığında. Ekim ayında bir faiz indirimi ve ardından aralık ayında bir başka indirim haklı olacaktır” dedi.

Tradeweb'e göre, 10 yıllık Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri 3,5 baz puana kadar düşerken, 10 yıllık Bund getirisi 2,5 baz puan düşüşle yüzde 2,128'e geriledi. Para piyasaları ekim ayında faiz indirimi olasılığını yaklaşık yüzde 30 olarak fiyatlıyor.

ECB'nin ekimde faiz indirimi masadan kalkmadı

Amundi Yatırım Enstitüsü'nün gelişmiş piyasalar strateji araştırma müdürü Guy Stear, “Biz hala ekim ve aralık aylarında faizlerin tekrar düşürüleceğini düşünüyoruz, çünkü enflasyonun düşmesi ve zayıf büyüme ortamında politika hala çok kısıtlayıcı” dedi. ECB büyüme tahminlerini düşürdü ancak Amundi Yatırım Enstitüsü bu tahminlerin hala çok yüksek olduğuna ve enflasyon tahminlerinin de çok yüksek olabileceğine inanıyor.

Stear, “Düşen petrol fiyatları ve daha güçlü bir Euro, merkez bankasına bir sonraki toplantıda tekrar indirime gitmesi için alan açacaktır” diye konuştu.

ECB Üyesi Nagel: Euro bölgesi enflasyonu doğru yönde ilerliyor

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin son faiz indirimini desteklerken, değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek ölçü de dahil olmak üzere Euro bölgesindeki enflasyonun doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Nagel, Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, “Çekirdek enflasyonun, özellikle Euro bölgesindeki ücret trendinin düşmesiyle birlikte iyileşeceğini varsayıyoruz. Burada da işler doğru yönde ilerliyor” dedi.

Nagel, enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini de vurguladı.

Kazaks: ECB'nin Ekim'de faiz indirmesi için ekonomide çöküş gerekecek

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını düşürmesi için Euro bölgesi ekonomisinde bir çöküş yaşanması gerekecek.

Kazaks, "Finansal piyasalara bakarsak, ekim ayında faiz indirimi olasılığı büyük değil. Ancak ekonomiye beklenmedik bir darbe gelirse ve ekonomi şu anda beklenenden önemli ölçüde daha zayıf hissedilirse ve enflasyon da önemli ölçüde düşerse, o zaman elbette bir faiz indirimini de düşünebiliriz” dedi

Hizmet fiyatlarındaki artışların inatçı bir şekilde yüksek kalması nedeniyle enflasyonun tam olarak yenilmediğini savunan Kazaks, bununla birlikte, muhtemelen sıkı para politikası nedeniyle ekonominin beklenenden daha yavaş büyüdüğüne de belirtti.

Kazaks, "Bu faizleri adım adım düşürmeye başlama kararını kesinlikle haklı çıkarıyor. Bu yıl şimdiden iki hamle yaptık ve elbette bu yıl bitmedi. Ücret artışı şu anda enflasyon artışından önemli ölçüde daha yüksek. Bu da halkın daha fazla parası olduğu anlamına geliyor ve bir noktada bu paranın harcanmaya başlaması gerekiyor ki bu da ekonominin daha güçlü bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır" dedi.

ECB, 2025'te faizi daha hızlı düşürebilir

Alliance Bernstein Ekonomisti Sandra Rhouma, ortalama enflasyonun gelecek yılın ilk yarısında ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşabileceği için Avrupa Merkez Bankası'nın 2025 yılında faiz oranlarını çeyrekte birden daha hızlı düşürebileceğini söyledi.

“Enflasyon görünümümüz ECB'ninkinden daha güvercin, 2024'te ortalama yüzde 2,3 ve 2025 için yüzde 2 ve gelecek yılın ilk yarısında hedefe ulaşacak” değerlendirmesini yapan Rhouma, ECB'nin bu yıl aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasını ve 2025'te en az 100 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

Rhouma, görünüm göz önüne alındığında, nötr orana daha agresif bir dönüşün gerçekçi bir senaryo olduğunu belirtti.

Lagarde, İtalya'nın daha büyük faiz indirimi çağrılarını reddetti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin herhangi bir siyasi baskıya maruz kalmayan bağımsız bir kurum olduğunu belirterek, İtalya'nın daha büyük faiz indirimi çağrılarını reddetti.

Frankfurt merkezli Euro bölgesi merkez bankası mevduat faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3.50'ye çekerken iki İtalyan bakan ECB'yi eleştirmiş ve cesaretsizlikle suçlamıştı.

Lagarde, Budapeşte'de AB ekonomi bakanlarının gayrı resmi bir toplantısında yaptığı konuşmada, “Avrupa Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur, bu anlaşmalarda çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Herhangi bir siyasi baskıya maruz değiliz” dedi.

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin ECB'ye karşı çıkan üyelerinden biri olan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bankanın kurucu anlaşmasının reforme edilmesi çağrısında bulundu.

Tajani, “Bugün Avrupa Merkez Bankası sadece enflasyonla mücadele ile ilgileniyor, (ancak) bu yeterli değil, büyümeyi teşvik etmek için para birimini yönetebilecek bir merkez bankasına ihtiyacımız var” dedi.

Praet: Fed'in eylülde faiz indirmesi ECB'nin ekimde bir adım daha atması olasılığını artırıyor

ECB'nin eski baş ekonomisti Peter Praet'e göre, Fed'in önümüzdeki hafta daha büyük bir faiz indirimine gitmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın ekim ayında harekete geçme olasılığını artırıyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Praet, ABD'de daha agresif bir adım atılmasının, orada kötüleşen ekonomik görünümü yansıtacağını ve Çin'deki sorunlarla birlikte Euro bölgesini de etkileyeceğini söyledi.

Praet, "Fed 50 baz puanlık bir indirime giderse, ekim ayında bir indirim olasılığının daha yüksek olacağını düşünüyorum" derken, “ABD'de böyle bir hamlenin, elbette piyasalar ve muhtemelen para birimi üzerinde de etkisi olacaktır” dedi.