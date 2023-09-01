ECB'nin faiz kararı hala tartışmaya açık

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Banka'nın faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını ancak iki hafta sonraki toplantıya kadar para politikasını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmamasının tartışılmaya devam edileceğini söyledi.

"Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" diye konuşan Guindos, "Eylül'deki faiz kararı hala tartışmaya açık. Faiz artırım sürecinin son aşamasındayız" dedi.