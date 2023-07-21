ECB’nin faiz planı çökecek mi?

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz oranlarını uzun bir süre için nihai zirvede sürdürme planı, ekonomistleri ikna etmiyor ve bunun altı ay sonra çözülmeye başlayacağını görüyorlar.

Bloomberg tarafından düzenlenen ankete katılanların çok küçük bir çoğunluğu Eylül ayında mevduat oranında son bir artışın yapılmasını ve faizin yüzde 4'e çıkmasını, ardından yetkililerin Mart ayında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Sonraki hamleler hakkındaki belirsizlik kademeli olarak artıyor ve 2024 sonu için borçlanma maliyeti qrojeksiyorları yüzde 2-4 arasında değişiyorlar.

Beklenti 25 baz puanlık artış

Ankete katılanların tamamı gelecek hafta 25 baz puanlık bir artırım bekliyorlar. Sonrası için görüşlerin farklılığı ise enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ne kadar zaman alacağını tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Faizin önündeki patikayı sadece inatçı fiyat baskıları ve zorlanan Euro Bölgesi ekonomisi gölgelemiyor, yetkililer hala geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana yapıan 400 baz puanlık olağandışı sıkılaşmanın gecikmeli etkilerini ekonomik aktivite üzerinde ne kadar etkiye sahip olacağından emin olmamaları da belirsizliği artırıyor.

Dekabank ekonomisti Kristian Toedtmann, "ECB'nin yakın gelecekte faiz artırmayı durdurmak için bir gerekçe bulmak zorunda kalırken aynı zamanda güvenilir bir sıkılaşma eğilimi bırakmak zorunda kalacak" dedi. Faiz oranların bu ay zirveye çıkacağını ve gelecek Eylül'e kadar orada kalacağını tahmin eden Toedtmann, "Böyle bir duraklamayı piyasaların zaten faiz indirimlerinin yolda olduğunun bir işareti olarak yorumlanma riski var" değerlendirmesini de yaptı.