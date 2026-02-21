ECB/Panetta'dan Çin uyarısı: Orta vadeli riskler hala masada

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, Euro Bölgesi’nde enflasyonun beklenenden hızlı gerilemesinde Çin’den yapılan ithalatın önemli rol oynadığını söyledi.

Ocak ayında yüzde 1,7’ye gerileyerek son 16 ayın en düşük seviyesine inen enflasyon, ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin altına düştü. Panetta, bu düşüşün orta vadeli görünümü köklü biçimde değiştirmediğini ancak dikkatle izlenmesi gereken unsurlar barındırdığını ifade etti.

Panetta’ya göre en önemli başlıklardan biri Çin’den yapılan ithalatın seyri. 2024 başından bu yana Euro Bölgesi’ne Çin’den gelen ithalat hacim olarak yüzde 27 artarken, fiyatlar yüzde 8 geriledi. Bu durum, özellikle Çin’le rekabete açık ürün gruplarında fiyat artış hızının belirgin şekilde yavaşlamasına yol açtı.

Dezenflasyon etkisinin şimdilik sınırlı olduğunu belirten Panetta, önümüzdeki aylarda bu etkinin daha belirgin hale gelebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, güçlü euro ya da finansal piyasalarda olası bir düzeltmenin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekildi. Enerji piyasalarındaki jeopolitik gerilimler ve emtia fiyatlarındaki artış ihtimali ise yukarı yönlü riskler arasında gösterildi.

Panetta, para politikasında esnekliğin korunması gerektiğini vurgulayarak kararların orta vadeli görünüm ve kapsamlı veri değerlendirmesine dayandırılacağını söyledi.