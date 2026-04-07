ECB/Radev: Faiz artırımlarına hazır olunmalı

Radev, Reuters’a verdiği röportajda, İran’daki savaşın tetiklediği enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu ECB’nin yüzde 2 hedefinin üzerine çıkardığını belirtti.

ECB’nin geçen ay açıkladığı üç senaryoya (olumsuz, temel ve ağır) atıfta bulunan Radev, “Risk dengesi olumsuz yönde kaydı. Enerji şoku ve yüksek belirsizlik nedeniyle daha olumsuz senaryonun gerçekleşme ihtimali arttı” dedi. Tüketici ve işletmelerin, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yaşanan fiyat artışlarını hatırlayarak beklentilerini hızla yukarı çekebileceğini, bunun da ücret ve fiyat sarmalına yol açabileceğini vurguladı.

Mart ayı enflasyon verileri enerji fiyatlarında sıçrama gösterirken hizmetlerde fiyat baskılarının yavaşladığına işaret etti. Ancak Radev, bu olumlu tablonun kalıcı olmayabileceğini belirterek, “Şok devam eder ve ücretler, kar marjları ve beklentileri etkilemeye başlarsa, hareketsiz kalmanın maliyeti artar. Böyle bir durumda zamanında hareket etmek daha ihtiyatlı olur” dedi.

Radev, 30 nisan toplantısında karar için yeterli veri olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu, ancak daha somut bir politika tartışması yapılabileceğini ifade etti. Radev ayrıca, hükümetlerin uygulayabileceği sübvansiyonların enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulundu.