ECB/Simkus: Bu yıl faiz indirimi olası değil

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası başkanı Gediminas Simkus, Mart ayının Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırdığı son ay olmayacağına ve Mayıs ayında başka bir artışın beklenebileceğine inanıyor.

Simkus, "Mayıs ayında bir faiz artışı daha beklemek elbette mümkün. Ne kadar artırılacağı, Mart ayında enflasyon tahminlerini güncellediğimiz zaman netleşecek. Sayın Lagarde'ın da dediği gibi 25-50 baz puan olabilir. Sanırım 75 baz puandan bahsetmemiz pek mümkün değil. Ayrıca Mart ayının faiz oranlarının artırılacağı son ay olmadığını düşünüyorum" dedi.

Mayıs ayından sonra başka bir faiz artırımının yapılıp yapılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Simkus, ECB'nin hedefinin faiz oranı değil, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmek olduğunu söyledi.

Simkus, ECB'nin mevcut faiz oranlarındaki artışının enflasyonun kontrol altına alınmasında olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Enflasyon beklentilerindeki güncellemeler olumlu. Bu da doğru yolda olduğumuzu açıkça gösteriyor" dedi.