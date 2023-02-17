ECB/Villeroy: Bu yıl faiz indirimi yok

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi François Villeroy de Galhau Avrupa'da faiz oranlarının yaz aylarında muhtemelen zirveye ulaşacağını ve bu yıl bir faiz indiriminin söz konusu olmadığını söyledi. Villeroy faizlerin zirveye ulaşacağı tarih için ise Eylül ayını işaret etti.

Faiz oranlarının ne kadar süre zirvede tutulacağının da önemli olduğunu belirten Villeroy, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesi için, gerekli olduğu sürece faizlerin yüksek tutulacağını da sözlerine ekledi.

Faiz indirimlerinin ne zaman gelebileceği sorusuna ise yanıt olarak "Kesinlikle bu yıl olmayacak" dedi. Faiz indirimlerinin yalnızca genel enflasyonun düşmesine değil, aynı zamanda enerji fiyatları gibi değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyona da bağlı olacağını sözlerine ekledi.