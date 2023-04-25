ECB/Villeroy: Çekirdek enflasyon baskılarının yatıştığına dair hiçbir işaret yok

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmada "yolun büyük bölümünün" geçildiğini belirten ECB Yönetim Konseyi'nin Fransız üyesi François Villeroy de Galhau, daha fazla faiz artırımının sayı ve boyut olarak sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu yıllık bir raporda Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını sıkı tutmasında haklı olduğunu ve çekirdek enflasyon baskılarının yatıştığına dair hiçbir işaret olmadığını belirten Villeroy, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, "Ekonomi üzerindeki gelecekteki etkinin çoğu, halihazırda yapım aşamasında olanlardan kaynaklanıyor, bu nedenle yolun çoğunu kat ettik" dedi.

Villeroy, "Birkaç ek artışa daha ihtiyaç olabilir, ancak bence bunların sayısı ve boyutu sınırlandırılmalı" dedi ve kendisinin de daha küçük bir faiz artırım hamlesinin destekçisi olduğunu ima etti.