ECB/Villeroy: Faiz artırımlarında sona yaklaşılıyor

Yüksek enflasyonla mücadele için bir süredir sert faiz artırımları gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası, ECB üyesi François Villeroy de Galhau'ya göre faiz artırımlarında sona yaklaştı.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi olan François Villeroy de Galhau, enflasyonla mücadele için faizlerin gerekli noktaya kadar artırıldığını ifade ederek son oran artışlarının gecikmeli etkilerinin izlenmesi gerektiğini söyledi.

Villeroy de Galhau, "Yolculuğun çoğunu tamamladık ve faiz artırımlarının gecikmeli etkilerine bakmamız gerekiyor. Geçmiş kararların etkisi, belki de önümüzdeki toplantılarda gerçekleşecek zamların etkisinden daha önemli" dedi.