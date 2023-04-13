ECB/Villeroy: Faiz artışlarında sona yaklaşıldı

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) inatçı çekirdek enflasyonla mücadele etmek için gerekli olan faiz artırımlarının çoğunu tamamlandığını ve yapılması gereken şeyin geçmişteki faiz arıtırımlarının birikimli etkisini beklemek olduğunu belirtti.

Villeroy, enerji ve gıda maliyetlerini hariç çekirdek fiyatlardaki artışın "güçlü olmaya devam ettiği ve yapışkan olduğu" konusunda uyardı.