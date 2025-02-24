ECB/Wunsch: Euro Bölgesi'nde enflasyona yönelik riskler dengelendi

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, Financial Times gazetesinde yer alan açıklamasında enflasyona yönelik aşağı ve yukarı yönlü risklerin görece olarak daha sınırlı düzeyde olduğunu dile getirdi.

Wunsch, gözü kapalı bir şekilde faiz indirimlerine devam etmenin risklerine karşı uyardı ve "ECB borçlanma maliyetlerini düşürmeyi durdurmaya hazır olmalı" dedi. Piyasaların yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 2 seviyesinde olacağı yönündeki beklentisine yönelik olarak ise "yarım puan aşağı ya da yukarı olabilir ama piyasalar bu tahminlerinde haklı" değerlendirmesinde bulundu.