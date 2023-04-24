ECB/Yannis: Faizler maksimuma yakın

Yunanistan Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Yannis Stournaras yaptığı bir açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarında dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, oranların maksimum seviyeye yakın olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamda ECB'nin gelecek toplantıda alacağı faiz kararının verilere bağlı olacağının altını çizen Yannis, temkinli bir yaklaşımın ekonomi görünüm açısından daha doğru bir karar olacağı görüşünde.