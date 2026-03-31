Efsanevi yatırımcı Buffett’tan net mesaj: Büyük düşüşte nakdi piyasaya süreceğiz

Berkshire Hathaway'in efsanevi yatırımcısı Warren Buffett, yatırım kararlarında hâlâ aktif rol üstlendiğini ancak CEO Greg Abel'ın yanlış bulduğu hiçbir yatırımı gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Buffett, şirketin bu hafta 17 milyar dolar değerinde Hazine bonosu satın aldığını belirterek, büyük bir piyasa düşüşü yaşanması halinde Berkshire'ın elindeki nakdi piyasaya süreceğini ifade etti.

"Apple, en büyük hisse senedi yatırımı olmayı sürdürüyor"

Apple yatırımına ilişkin de önemli açıklamalar yapan Buffett, söz konusu yatırımdan 100 milyar doların üzerinde kazanç elde ettiklerini tahmin ettiğini söyledi. Apple'ın Berkshire'ın en büyük bireysel hisse senedi yatırımı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Buffett, Apple hisselerini çok erken satmaya başladığını kabul etti.

Piyasalara ilişkin öngörü sorusuna temkinli yanıt veren Buffett, borsanın ne yapacağını bilmediğini ve başka hiç kimsenin de bunu bilemeyeceğine inandığını belirtti. Federal Rezerv faiz politikasına dair ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) başında olsaydı faizleri indirip indirmeyeceğini bilmediğini ifade etti.