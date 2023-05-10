EIA petrol fiyatı için tahminini düşürdü

ABD'nin Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Kısa Vadeli Enerji Görünümü raporunda, ABD ham petrol üretiminin 2023'te yaklaşık yüzde 5 artacağını buna karşılık yakıt talebinin ise yüzde 1 artacağını öngördü.

Raporda, ham petrol üretiminin 2023'te günde 12.53 milyon varile çıkacağı ve toplam petrol tüketiminin ise 2023'te günde 20.5 milyon varile yükseleceği belirtildi.

EIA, enerji talebindeki büyümenin, küresel petrol piyasasının 2023'ün üçüncü çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreği arasında dengeye gelmesine yardımcı olacağına da dikkat çekti.

EIA'nın raporunda, uluslararası gösterge Brent ham petrolü ve ABD West Texas Intermediate ham petrolü (WTI) spot fiyatları için tahminleri düşürdüğü ifade edildi. Buna göre, Brent spot fiyatlarının 2023'te varil başına ortalama fiyatının önceki tahminden daha düşük, 78.65 dolar olması bekleniyor. Ayrıca, WTI ham petrol spot fiyatı için 2023'te ortalama fiyat tahmini de 73.62 dolara çekildi.