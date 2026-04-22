Ejderha nefes mi alıyor, sendeleyiş mi başladı? Çin ekonomisindeki iki zıt kutup

ABD'deki tüketim odaklı ısınmanın tam aksine Çin, halkın para harcamaktan kaçındığı bir güven bunalımı ile boğuşurken; düşük fiyatların yarattığı deflasyon tehlikesi ülke sınırlarını zorluyor.

Sanayi gücü ile iç talep arasındaki uçurum derinleşiyor

Mart ayı verileri mercek altına alındığında, Çin’in üretim odaklı kalkınma modelinin hala işler durumda olduğu ancak bu devasa kapasitenin içeride karşılık bulamadığı açıkça gözlemleniyor. Sanayi üretimi yıllık bazda %5,7 artış kaydederek küresel tedarik zincirindeki dominasyonunu korurken, perakende satışların %1,7 gibi oldukça sönük bir büyüme sergilemesi ekonomideki dengesizliğin boyutunu ortaya koyuyor. Söz konusu tablo, fabrikaların tüm hızıyla çalışmasına rağmen, Çinli vatandaşların ekonomik belirsizlikler nedeniyle nakitte kalmayı tercih ettiğini kanıtlıyor. Özellikle teknolojik ürünler, otomotiv ve lüks tüketim gibi lokomotif kalemlerdeki hacim kayıpları, halkın harcama iştahının ciddi şekilde baskılandığına işaret ediyor. Tüketimdeki bu atalet, büyümenin sürdürülebilirliği açısından en büyük engel olarak finansal raporlardaki yerini alıyor.

Gayrimenkuldeki erime hanehalkı servetini aşağı çekiyor

Ekonomideki bu durgun seyrin kökeninde, toplumun birikimlerinin %80’inden fazlasını kanalize ettiği emlak sektöründeki yapısal çöküş yatıyor. İnşaat yatırımlarının mart ayında %11’in üzerinde daralma göstermesi ve konut fiyatlarındaki değer kaybının durdurulamaması, orta sınıfın kendini her geçen gün daha fakir hissetmesine yol açıyor. Gayrimenkulünün piyasa değerinin düştüğünü gören bireyler, harcama reflekslerini asgariye indirerek ihtiyatlı tasarruf moduna geçiş yapıyor. Sektörün dev oyuncularının yaşadığı likidite krizleri ve yarım kalan projeler, sadece bankacılık sistemini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketici güvenini temelinden sarsan bir psikolojik bariyer oluşturuyor. Bu durum, ekonominin canlanması için gereken nakit akışının hanehalkı nezdinde bloke edilmesine neden oluyor.

İş gücü piyasasındaki tıkanıklık toplumsal motivasyonu kırıyor

Ekonomik tablonun sosyal ayağındaki en kritik zayıf halkayı, genç nüfus arasındaki istihdam sorunları oluşturuyor. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranının yeniden ivme kazanarak %16,9 seviyelerine ulaşması, yüksek öğrenim görmüş milyonlarca gencin iş gücü piyasasına dahil edilemediğini gösteriyor. Gelecek projeksiyonu yapamayan ve düzenli gelir elde etmekte zorlanan genç nesil, evlilik ve konut alımı gibi büyük harcama kararlarını süresiz olarak erteliyor. Pekin yönetimi, bu sosyal riski minimize etmek amacıyla kamu projelerine ve teknoloji odaklı girişimlere fon aktarsa da, bu müdahalelerin reel piyasalara yansıması oldukça yavaş seyrediyor. İşsizlik kaygısı, toplumun genelinde parayı harcamak yerine yastık altında tutma eğilimini kemikleştiriyor.

Küresel piyasalarda ucuz Çin malı baskısı ve ticaret savaşları

İç pazarda eritilemeyen devasa ürün stoku, Çinli üreticileri bu malları dünya pazarlarına maliyet seviyelerine yakın fiyatlarla ihraç etmeye zorluyor. Özellikle elektrikli araçlar, batarya sistemleri ve yeşil enerji donanımları kategorilerindeki bu agresif satış stratejisi, Batılı ülkelerle olan ticaret gerilimlerini çok daha sert bir zemine taşıyor. 2026 yılı için belirlenen %4,5 - %5,0 aralığındaki büyüme hedefi, artık kontrolsüz büyüme devrinin kapandığının ve ekonominin yeniden dengelenmeye çalışıldığının bir nevi itirafı niteliğinde. Küresel yatırımcılar, Pekin’in iç talebi tetiklemek adına hangi mali reformları devreye alacağını ve üretim fazlasını nasıl yönetileceğini dikkatle izliyor. Mevcut çelişkiler çözülmediği sürece, Çin ekonomisindeki bu ‘iki zıt kutuplu’ yapının bir süre daha gündemi meşgul edeceği öngörülüyor.