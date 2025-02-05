Ek gümrük vergisi Çin'in büyümesini nasıl etkiler?

Bank of Singapore baş ekonomisti Mansoor Mohi-uddin, Trump'ın Çin ihracatına getirdiği %10'luk gümrük vergisinin Çin'in bu yılki GSYH büyümesi üzerindeki etkisinin yönetilebilir göründüğünü savundu.

Mohi-uddin'e göre %10'luk vergi 2025'in geri kalanında da devam ederse, bu Çin'in GSYH büyümesini %0,5 civarında azaltacak. Ancak gümrük vergilerinin %20 ila %30'a çıkarılması halinde, bunun Çin'in geçen yıl %5,0 olan ekonomik büyümesini bu yıl %4,0'e çekebileceğini de vurguladı.

Bununla birlikte, Pekin'in ABD'nin sadece 14 milyar dolarlık ihracatını hedef alan tarifelerle misilleme yapmasının, daha geniş bir ticaret savaşını önlemek için Washington ile olası bir anlaşmaya açık kapı bıraktığını da sözlerine ekledi.