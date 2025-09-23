Ekimde yeni bir faiz indirimi olur mu? Atlanta Fed Başkanı Bostic net konuştu

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon endişelerinin, son aylarda ekonomik risklerin istihdama yönelik kaygılara daha fazla odaklanmasına rağmen, ekim ayında faiz indirimi konusunda şimdilik destek vermekte tereddüt etmesine yol açacağını belirtti.

Bostic, geçen hafta yapılan Fed toplantısında 2025 yılı için yalnızca bir faiz indirimi öngördüğünü belirtti. Geçen hafta faiz indirildiği için, bu durum Bostic’in bu yıl kalan iki toplantıda başka bir indirim öngörmediğini işaret ediyor.

Bostic, enflasyonun hala çok yüksek ve belirsiz olduğunu vurguladı. Bostic, “Uzun süredir çok yüksek olan enflasyon beni endişelendiriyor. Bugün, başka bir adım atılmasını desteklemiyorum, ancak ne olacağını göreceğiz” dedi.