Ekonomi profesöründen Trump yorumu: Tarihimizde gördüğümüz en borsa yanlısı başkan

Wharton Üniversitesi profesörü Jeremy Siegel, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki dönemde yatırımcıları memnun etme çabasının ekonomi politikalarında bazı adımlardan geri durmasına yol açabileceğini ifade etti.

Siegel, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Trump’ın piyasaları güçlü bir şekilde destekleyecek bir duruş sergilemesini beklediğini belirtti ve geçmişteki tutumuna dayanarak Trump’ın ekonomik başarının ölçütü olarak borsayı ön plana çıkaracağını öne sürdü. Trump’ın borsayı desteklemeye yönelik eğiliminin, özellikle ABD’de uzun süredir devam eden boğa piyasasını bozacak hamlelerden kaçınmasının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Tarihimizde gördüğümüz en borsa yanlısı başkan konumunda"

Siegel, Trump’ın borsa yanlısı tutumunu öne çıkararak, “Başkan Trump, tarihimizde gördüğümüz en borsa yanlısı başkan konumunda,” dedi. Bu bağlamda, Trump’ın piyasaları olumsuz etkileyecek bir politika uygulamasının pek olası görünmediğine dikkat çekti.

Ancak Trump’ın önerdiği bazı politikaların, özellikle federal açığı genişletme ve enflasyonu artırma potansiyeli taşıyan mali hamlelerin, piyasalarda tepkilere yol açabileceği sinyalini verdi. Seçimlerin ardından ABD tahvil piyasasında yaşanan hareketlilik bu kaygının bir yansıması olarak görülüyor. Nitekim, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri seçim sonrası %4,4 seviyesinin üzerine çıkarak Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Siegel, bu hareketin tahvil yatırımcılarının daha fazla devlet borcuna ve enflasyona yol açabilecek politikalara karşı durmaya hazır olduklarının bir işareti olabileceğini öne sürdü.

CNBC-e'in derlediği habere göre Siegel, bu artan tahvil getirilerinin yatırımcıların Trump’ın bazı ekonomik vaatlerine şüpheyle yaklaştıklarının ve daha yüksek enflasyonun bir risk unsuru olarak görüldüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. Çarşamba günü tahvil getirilerinde görülen artışın, piyasaların Trump’a yönelik “yaptığına dikkat et” uyarısı anlamına geldiğini söyleyen Siegel, “Tahvil ve hisse senedi piyasaları, Trump’ın programlarının çoğunda ciddi sınırlamalar olacağını gösteriyor,” dedi.

Ayrıca, Trump’ın Kongre’de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu bir dönemde 2017’de uygulamaya koyduğu vergi indirimi paketini yenileme önerisinin “büyük olasılıkla kabul göreceğini” ifade eden Siegel, diğer vergi indirimlerinin ise bazı engellerle karşılaşabileceğini kaydetti. Trump’ın önerdiği vergi indirimlerini tam anlamıyla uygulamaya geçirmesi durumunda tahvil getirilerinin yüzde 5 seviyesini aşabileceğini öngören Siegel, uzun vadeli faiz oranlarının yükselmeye devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

"Fed’in bağımsızlığı, piyasanın önemli bir değeridir"

Siegel ayrıca, Trump’ın Federal Rezerv’in bağımsızlığını etkileme ihtimali konusunda da uyarıda bulundu. Trump’ın merkez bankası politikalarında daha fazla söz sahibi olma planlarının piyasalar tarafından olumsuz karşılanabileceğini söyleyen Siegel, Trump’ın merkez bankasının bağımsızlığına müdahalesinin piyasalarda olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekti. “Fed’in bağımsızlığı, piyasanın önemli bir değeridir. Eğer Trump bu bağımsızlıkla oynamaya kalkarsa, bu durum tahvil ve hisse senedi piyasaları için iyi olmayacaktır,” şeklinde konuştu.