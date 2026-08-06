Ekonomik durgunluk sinyalleri: Japonya iç talebi canlandırmakta neden zorlanıyor?

Hizmet sektöründe yaşanan yavaşlama ve yeni siparişlerdeki tarihi gerileme, Japonya ekonomisinde yeni bir durgunluk sinyalini tetikledi. Personel ve enerji harcamalarındaki rekor artışlar karşısında firmaların yaptığı agresif zamlar, yerel alım gücünü tamamen frenlemiş durumda. İmalat sanayisindeki geçici canlılık genel dengeyi korusa da hizmet kolundaki bu tıkanma, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği üzerindeki soru işaretlerini artırıyor.

Maliyet enflasyonu ve zayıf yen kıskacı

Hizmet sağlayıcılarının maliyet yapısı, son dönemde küresel ve yerel faktörlerin birleşimiyle ciddi bir baskı altına girdi. Ortadoğu’daki tedarik zinciri aksamaları, enerji fiyatlarındaki tırmanış ve ulusal para birimindeki oynaklık, işletmelerin girdi fiyatlarını son yılların en yüksek seviyelerine taşıdı. Girdi maliyetlerindeki bu kesintisiz artış karşısında kar marjlarını korumak isteyen hizmet firmaları, satış fiyatlarını son 12 yılın en hızlı adımlarıyla yukarı çekmek zorunda kaldı. Ancak tüketim vergisi artış dönemlerini andıran bu agresif zam dalgası, alım gücü sınırda olan yerel tüketicinin hizmet sektörüne yönelik talebini bıçak gibi kesti.

Dış talep ve iş birikimlerindeki ivme kaybı

Sektördeki daralmanın tek sebebi iç piyasadaki durgunluk değil; uluslararası talep dengeleri de sinyal veriyor. Yabancı müşterilerden gelen hizmet talebi üst üste dördüncü ayda da düşüş sergileyerek dış pazarlardaki iştahsızlığı teyit etti. Firmaların elindeki iş birikimlerinin son 17 ayın en yavaş artışını göstermesi, mevcut kapasite baskılarının hafiflediğine ve operasyonel canlılığın azaldığına işaret ediyor. Bu zayıflama, şirketlerin geleceğe yönelik iş gücü planlamalarını da etkileyerek istihdam artış hızını son dönemin en sınırlı seviyesine çekti.

İmalat dopingi ve para politikasının geleceği

Hizmet sektöründeki bu belirgin yavaşlamaya rağmen, Japonya ekonomisinin genel görünümü imalat sanayisindeki güçlü performans sayesinde dengede duruyor. Fabrika üretimindeki ani sıçrama, bileşik PMI verisini 52,7 düzeyinde tutarak hizmet kolundaki kaybı tamamen telafi etmeyi başardı.

Sahadaki bu tablo, hem üretim hem de hizmet kanadında tırmanan maliyet enflasyonunun resmi tüketici fiyat endeksini yukarı yönlü tetiklemeye devam edeceğini gösteriyor. Yaşanan bu yapısal fiyat artışları, ekonomik büyüme yavaşlasa bile Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) önümüzdeki aylarda faiz artırım kararı alması yönündeki baskıları canlı tutmaya yetecektir.