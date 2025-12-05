Ekonomistler 2026'da Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlere göre, Fed yetkilileri, işgücü piyasasında keskin bir bozulma riskine karşı önlem almak amacıyla gelecek hafta faiz oranlarını tekrar düşürmek için oy kullanacak.

Katılımcılar, ABD merkez bankasının Mart ayından itibaren 2026'da da iki çeyrek puanlık indirim yapmasını öngörüyor. Gelecek hafta yapılması beklenen indirim, Eylül ve Ekim aylarındaki son iki politika toplantısındaki indirimlerin ardından gelecek..

Ankete katılan önemli bir çoğunluk, Fed yetkililerinin Ekim ayında olduğu gibi "istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığını" yine belirtmesini bekliyor. Fed, faiz kararını 10 Aralık'ta açıklayacak.

Politika yapıcılar, fiyat istikrarı ve tam istihdam görevleri arasındaki risk dengesi konusunda derin bir ayrılığa düşmüş durumda. Bazı bölgesel Fed bankalarının başkanları, tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının tüketicilere yansımasıyla birlikte enflasyonun devam edeceği endişesini dile getiriyor.

Diğerleri ise işgücü piyasasını desteklemek için yeni bir indirime daha ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Son toplantıdan bu yana açıklanan ekonomik veriler, konuya netlik kazandırmadı. Verizon Communications ve Amazon.com gibi büyük şirketler son aylarda önemli işten çıkarmalar duyurdu, ancak işsizlik sigortası için haftalık başvurular düşük kalmaya devam ediyor.

Ankete katılan çoğu ekonomist, politika yapıcıların önündeki en büyük zorluğun istihdam piyasasındaki önemli bir zayıflama olduğunu söyledi. Katılımcıların yalnızca yüzde 18'i enflasyonu daha büyük bir risk olarak gördü. 41 ekonomistin katıldığı anket, 28 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Fed yetkilileri gelecek haftaki toplantıda yeni bir dizi ekonomik projeksiyon açıklayacak. Katılımcıların bir kısmı, politika yapıcıların bu yıl ekonomik büyüme tahminlerini yükseltirken, enflasyon tahminlerini düşürmelerini beklediklerini söyledi.

Ankete göre 2026 yılı işsizlik tahmini de yukarı yönlü revize edilebilir.