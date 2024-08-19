Ekonomistler açıkladı: Fed'den 3 faiz indirimi bekleniyor

Ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nin (Fed) 2024 yılının kalan üç toplantısının her birinde faiz oranlarını 25 baz puan indirerek, geçen ay öngörülenden bir fazla indirime gideceğini tahmin etti.

Reuters'ın anketine göre yatırımcılar ayrıca, Japon Yeni'ndeki ani ve keskin yükselişin bir sonucu olarak büyük kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle ilgili olarak, şiddetli ancak kısa süreli bir piyasa satışının da agresif faiz indirimi çağrılarının itici gücü olduğunu söyledi.

Ankete katılan 101 kişiden 55'ine göre, ABD Merkez Bankası eylül, kasım ve aralık aylarında federal fon oranını 25 baz puan indirerek 2024 sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına çekecek.

Daha önce eylül ayında yarım puanlık bir indirim yapılacağını öngören piyasalar, şu anda önümüzdeki ay çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yüzde 70 civarında fiyatlıyor.

Ankete katılanların üçte birinden fazlası, 34'ü, bu yıl iki faiz indirimi öngörürken, bir katılımcı sadece bir faiz indirimi tahmininde bulundu. On bir ekonomist Fed'in faizleri 100 baz puan veya daha fazla indirmesini bekliyordu.

"Fed'in paniğe kapılması için neden yok"

Barclays'in kıdemli ABD ekonomisti Jonathan Millar, “Elimizdeki indirimlerin temeli çoğunlukla enflasyonun düşüyor olması. Faaliyetlerin yavaşlaması o kadar da önemli değil ... Eğilime yakın büyüyen oldukça dirençli bir ekonomi görüyoruz ve bununla birlikte enflasyonun sadece kademeli olarak düştüğünü düşünüyoruz. İşgücü piyasası gayet iyi durumda. Yavaş yavaş soğuyor, ancak gerçekten önemli bir zayıflama olmasını beklemiyoruz. İşsizlik oranı belki bulunduğu noktadan yüzde 10 kadar daha artacak. Onların (Fed'in) paniğe kapılması için gerçekten bir neden yok” dedi.