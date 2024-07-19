Ekonomistler açıkladı: Taylor Swift İngiltere'de fiyatları yükseltti, faiz oranlarında sorun çıkardı

İngiltere'de ekonomistler, şarkıcı Taylor Swift'in dünya turnesinin İngiltere ayağının Swift’in kendi servetinin çok ötesinde bir parasal etkiye sahip olduğunu öne sürdü. Bunun 1 milyar dolardan fazla doğrudan gelir getiren ilk turne olduğuna inanılıyor.

The Times’ın haberine göre, ülkenin hazinesinin de bundan etkilendiği öne sürülüyor.

Swift'in sahne aldığı şehirlerdeki konaklama talebi, otel fiyatlarında genel olarak yüzde 8,8'lik bir artışa yol açtı. Bu artış da enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesini engellemeye yetmedi.