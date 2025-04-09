Ekonomistler dünyada enflasyon oranlarının artmasını bekliyor

ifo Enstitüsü tarafından yürütülen üç aylık bir uzman anketi olan Ekonomi Uzmanları Anketi sonuçları açıklandı.

Ankete göre, dünya çapındaki enflasyon oranı 2025'te yüzde 4,0'a, ardından gelecek yıl yüzde 3,9'a ve 2028'de yüzde 3,8'e ulaşacak.

Almanya'da bu yılki enflasyonun yüzde 2,4'e, Avusturya'da yüzde 2,9'a ve İsviçre'de yüzde 0,9'a ulaşması bekleniyor.

ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, "Bir önceki çeyreğe kıyasla enflasyon beklentileri biraz arttı. Amerika'nın tarife politikası birçok ülkede enflasyon beklentilerini yönlendiriyor. Almanya'da da yeni kamu borcundan etkileniyorlar." dedi.

Enflasyon beklentileri özellikle Kuzey Amerika'da arttı. Uzmanlar artık enflasyonun 2025'te bir önceki çeyrekteki ankete göre 0,6 puan daha fazla olan yüzde 3,2'ye ulaşmasını bekliyor. Kuzey Amerika'daki enflasyonun da 2026'da yüzde 3,2'ye ve 2028'de yüzde 3,3'e çıkacağı öngörülüyor.

Fiyatların özellikle keskin bir şekilde artabileceği bölgeler arasında, enflasyon oranlarının yüzde 20'nin üzerinde olması beklenen Güney Amerika ve Afrika'nın büyük kısımları yer alıyor.

11-25 Mart 2025 tarihleri ​​arasında gerçekleşen enflasyon anketine 131 ülkeden toplam 1.489 ekonomi uzmanı katıldı.