Ekonomistler, Fed’den faiz indirimi beklentilerini öteledi

Bloomberg tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 46 ekonomist, Fed'in bir sonraki faiz indirimi beklentisini mart ayından haziran ayına öteledi. Ekonomistler, Orta Doğu'daki çatışmaların ve enflasyonist baskıların etkisiyle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 25'er baz puanlık iki indirim yapacağını öngörüyor.

Önceki beklentiler faiz indirimlerinin mart ve eylül aylarında indirim yapılması yönündeyken, yeni ankette indirimlerin Haziran ve Ekim aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonomistler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Jerome Powell'ın halefi olarak aday gösterilen Kevin Warsh hakkında endişelerini dile getirdi. Ankete katılanların %31'i, Warsh'ın Fed'in %2'lik enflasyon hedefine bağlı kalıp kalmayacağı konusunda şüphe duyduğunu belirtti.

Öte yandan, ekonomistlerin %86'sı enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu, %64'ü ise işsizlik risklerinin artış eğiliminde olduğunu ifade etti.