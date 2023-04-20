Ekonomistler göre, Fed, yola devam edecek

ABD Merkez Bankası (Fed), Reuters anketine göre Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapacak ve ardından yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit tutacak. Anket, ABD ekonomisinde kısa ve sığ bir resesyon olasılığına işaret ederken, Fed'in ekonomik daralma ve bankacılık sektörü stresine ilişkin endişelerini de yansıttı.

Fed'in Mart ayındaki politika toplantısında da dile getirilen endişeler, piyasaları 2023 sonuna kadar en az 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandırmaya teşvik etmişti. Ancak, enflasyonun yüzde 2'lik hedefinin iki katını aşması, güçlü işgücü piyasası ve bankacılık sektöründeki stresin son haftalarda önemli ölçüde azalması, daha yüksek faiz oranlarına ilişkin beklentileri azalttı.

105 ekonomistin katıldığı Reuters anketine göre, ankete katılanların yaklaşık yüzde 90'ı, ABD merkez bankasının 2-3 Mayıs tarihlerinde yapacağı toplantıda, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.00-5.25 aralığına yükselteceğini tahmin ediyor.

Güçlü istihdam verileri, artan tüketici güveni ve düşük işsizlik oranları, ABD ekonomisinin genel olarak olumlu bir performans sergilediğini gösteriyor. Ancak, enflasyonist baskılar ve uluslararası ticaretteki belirsizlikler, gelecekteki ekonomik büyüme ve istikrar açısından bir risk oluşturabilir.