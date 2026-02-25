Ekonomistler, Lagarde'ın görevden erken ayrılmasını bekliyor

Ankete katılanların yarısından fazlası Lagarde’ın bu yıl görevinden ayrılacağını öngörürken, yüzde 30’dan azı sekiz yıllık görev süresini gelecek Ekim ayında tamamlayacağını tahmin ediyor.

Lagarde’ın erken ayrılması halinde ekonomistlerin yaklaşık yüzde 57’si eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Knot’un başkanlık için en güçlü aday olduğunu ifade etti. Lagarde’ın görev süresini tamamlaması durumunda ise Uluslararası Ödemeler Bankası Başkanı Pablo Hernández de Cos’un görevi devralmasının beklendiği kaydedildi.