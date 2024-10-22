Ekonomistler uyardı: Faizler beklenenden hızlı düşebilir

Ekonomistlere göre, İngiltere'de faiz oranlarının daha önce beklenenden daha hızlı düşmesi muhtemel. Ancak, piyasa katılımcıları ekonomik etkiyi değerlendirmek için beklerken İşçi Partisi hükümetinin ay sonunda açıklayacağı ilk bütçe çok önemli olacak.

Para piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatladı ve Aralık toplantısında da aynı büyüklükte bir indirime yüksek olasılık verdi.

Fiyatlama faizin Mayıs 2025 toplantısına kadar yüzde 4'e ve Aralık 2025'e kadar yüzde 3,5'e düşeceğini gösteriyor.

Ancak Goldman Sachs ekonomistleri faizlerin "piyasa fiyatlamasının oldukça altına" tahmin ediyor. Bunu, 2024'ün ikinci çeyreği için nötr reel faiz oranını (ekonomiyi tam istihdam ile yüzde 2 enflasyonda gören) yüzde 0,8 olarak hesaplamalarına, İngiltere enflasyonundaki hızlı düşüşe ve BOE politika yapıcılarının güvercin yorumlarına bağlıyorlar. Sonuç olarak, art arda 25 baz puanlık indirimlerin Banka Faizini Eylül 2025 gibi erken bir tarihte yüzde 3'e ve gelecek yıl Kasım ayında yüzde 2,75'e götüreceğini düşünüyorlar.