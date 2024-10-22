  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Ekonomistler uyardı: Faizler beklenenden hızlı düşebilir
Takip Et

Ekonomistler uyardı: Faizler beklenenden hızlı düşebilir

Ekonomistler, İngiltere'de faiz oranlarının beklenenden daha hızlı bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomistler uyardı: Faizler beklenenden hızlı düşebilir
Takip Et

Ekonomistlere göre, İngiltere'de faiz oranlarının daha önce beklenenden daha hızlı düşmesi muhtemel. Ancak, piyasa katılımcıları ekonomik etkiyi değerlendirmek için beklerken İşçi Partisi hükümetinin ay sonunda açıklayacağı ilk bütçe çok önemli olacak.

Para piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatladı ve Aralık toplantısında da aynı büyüklükte bir indirime yüksek olasılık verdi.

Fiyatlama faizin Mayıs 2025 toplantısına kadar yüzde 4'e ve Aralık 2025'e kadar yüzde 3,5'e düşeceğini gösteriyor.

Ancak Goldman Sachs ekonomistleri faizlerin "piyasa fiyatlamasının oldukça altına" tahmin ediyor. Bunu, 2024'ün ikinci çeyreği için nötr reel faiz oranını (ekonomiyi tam istihdam ile yüzde 2 enflasyonda gören) yüzde 0,8 olarak hesaplamalarına, İngiltere enflasyonundaki hızlı düşüşe ve BOE politika yapıcılarının güvercin yorumlarına bağlıyorlar. Sonuç olarak, art arda 25 baz puanlık indirimlerin Banka Faizini Eylül 2025 gibi erken bir tarihte yüzde 3'e ve gelecek yıl Kasım ayında yüzde 2,75'e götüreceğini düşünüyorlar.

Alfa Solar, Romanya’da üç şirketi satın aldığını duyurduAlfa Solar, Romanya’da üç şirketi satın aldığını duyurduŞirket Haberleri
Çin'de genç işsizlik oranı eylülde gerilediÇin'de genç işsizlik oranı eylülde gerilediKüresel Ekonomi
ABD'de haftalık çelik üretimi 1 milyon 631 bin ton olduABD'de haftalık çelik üretimi 1 milyon 631 bin ton olduDemir-Çelik

 

Küresel Ekonomi
Çin'de genç işsizlik oranı eylülde geriledi
Çin'de genç işsizlik oranı eylülde geriledi
SEC, yapay zeka incelemelerini hızlandıracak
SEC, yapay zeka incelemelerini hızlandıracak
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başladı
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başladı
Fed yetkilisi Lorie Logan'dan 'kademeli' indirim çağrısı
Fed yetkilisi Lorie Logan'dan 'kademeli' indirim çağrısı
Fitch'ten Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini
Fitch'ten Avrupa Merkez Bankası için faiz tahmini
1970'ten bu yana 8 büyük borsa çöküşü yaşayan ABD ekonomisinde resesyon endişesi sürüyor
1970'ten bu yana 8 büyük borsa çöküşü yaşayan ABD ekonomisinde resesyon endişesi sürüyor