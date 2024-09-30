Ekonomistler uyardı: Fed'in hatası 2025'e mâl olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde ekonomistler arasında yapılan yeni bir ankete göre, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesinin son aşamasında faiz oranlarını belirlerken yapacağı bir hata, önümüzdeki yıl ekonomiyi olumsuz etkileyebilecek en önemli risk.

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan ankete katılan 32 profesyonel tahmincinin yüzde 39'u “önümüzdeki 12 ay içinde ABD ekonomisi için en büyük aşağı yönlü risk” olarak “para politikası hatasını” gösterdi. Buna karşılık, yüzde 23'lük bir kesim 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu en büyük aşağı yönlü risk olarak görürken, aynı oran Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların şiddetlenmesine de işaret etti.

Pazar günü açıklanan anketteki yanıtlar, para politikasını gevşetirken hem enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru istikrarlı bir düşüşte tutmayı hem de bir yıldır ılımlı bir şekilde artan işsizlik oranında önemli bir ek artıştan kaçınmayı uman Fed'e yoğun bir şekilde odaklanıldığını gösteriyor.

Powell'ın konuşması kritik

Powell'ın Tennessee eyaletinin Nashville kentinde TSİ 20:55'te yapacağı konuşmada, Fed'in 17-18 Eylül toplantısında gösterge faiz oranını yarım puan düşürme kararı ile bu yılın geri kalanında ve 2025'te borçlanma maliyetlerinde beklenen bir dizi düşüşü çerçeveleyecek hususlar hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Fed'in 6-7 Kasım'daki politika toplantısında faiz oranlarını çeyrek ya da yarım puan daha düşürmesi bekleniyor.

Birliğin ekonomist paneline göre, ekonomiye yönelik genel riskler artıyor ve yüzde 55'i ekonominin beklenenden daha kötü performans göstermesinin daha iyi performans göstermesinden daha olası olduğunu söyledi - Fed politikası olası hız tümsekleri listesinin başında yer alıyor.

Medyan panel, ABD ekonomik büyümesinin bu yılki tahmini yüzde 2,6'dan gelecek yıl yüzde 1,8'e yavaşlamasının, işsizlik oranının mevcut yüzde 4,2'den yüzde 4,4'e yükselmesinin ve enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,1'de kalmasının beklendiğini söyledi.

Ankete katılanların üçte ikisi en az 2026 yılına kadar bir resesyon beklemediklerini ifade etti.